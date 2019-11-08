"من أصل لبناني".. تقرير يكشف هوية المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء

قال تقرير للتلفزيون الدنماركي إن مواطنا دانماركيا من أصل لبناني يدعى باسل حسن متورط في التخطيط لتفجير الطائرة الروسية الذي سقطت في سيناء في أكتوبر عام 2015.

وذكر التقرير أن مصدر المعلومات هو التحقيق مع أسترالي من أصل لبناني متهم بمحاولة تفجير فاشلة على رحلة بين سيدني ودبي قبل أن يتم اعتقاله عام 2017.

وحسب التقرير، شارك حسن أيضا في الإعداد للتفجير الفاشل في سيدني.

وخلال التحقيقات قال خياط في أستراليا إن شقيقه طارق وباسل حسن خططا لتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء.

وقال التقرير الدنماركي إن باسل كان أحد عناصر داعش الفاعلين خارج سوريا والعراق.

وانفجرت الطائرة الروسية التابعة لشركة متروجيت بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في سيناء في أكتوبر عام 2015.

وتعتقد السلطات الروسية أن قنبلة وضعت على متن الطائرة قبل إقلاعها.

وبعد الحادثة أوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر واشترطت إجراءات أمنية مشددة قبل أن تعيدها مرة أخرى.