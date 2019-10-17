بنس يعلن وقف "نبع السلام".. وترامب يشكر أردوغان

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال 5 أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد 20 ميلا عن الحدود التركية ضمن هذه المهلة.

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، إن الاتفاق تم على "وقف نبع السلام (العملية التركية) بشكل كامل بعد انتهاء الانسحاب الآمن."

وأكد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرفع العقوبات عن تركيا فور وقف إطلاق النار.

وأشار بنس إلى موافقة تركيا على حماية الأقليات في شمال سوريا، والاتفاق على إيجاد حل للمنطقة الآمنة.

وأكد نائب الرئيس الأميركي الاتفاق مع أنقرة على حماية السجون في شمال سوريا وعلى مواجهة داعش.

وقال بنس إن المفاوضات استمرت نحو 5 ساعات مع الرئيس التركي حتى "توصلنا لاتفاق ينقذ الأرواح".​

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن شرط تنفيذ الاتفاق مع واشنطن هو إخلاء المناطق الحدودية من المسلحين الأكراد.

وأكد أن تركيا ستوقف القتال ولكن لن تلغي العملية العسكرية في سوريا، وأنها مصرّة على إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن الاتفاق مع واشنطن ينص على جمع أسلحة الأكراد الثقيلة وتدميرها.

وكان ترامب شكر أردوغان عبر تويتر، مشيرا إلى أخبار سارة من تركيا وإلى إنقاذ "أرواح الملايين".