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من أين اشترى منفذ هجوم نيوزيلندا أسلحته؟

سيارات شرطة بالقرب من أحد المساجد التي وقع بها هجوم مسلح

كشف مالك متجر الأسلحة "غن سيتي" في مدينة كرايستشيرش ديفيد تيبيل أن المتهم بارتكاب الجريمة برينتون تاران اشترى أربع قطع أسلحة وذخيرة من متجره عبر الإنترنت.

وأكد تيبيل أنه لم يبع لمطلق النار على مصلين في مساجد بالمدينة أسلحة نارية عسكرية شبه أوتوماتيكية، مؤكدا اشمئزازه من حادثة إطلاق النار في نيوزلندا، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتدبرس".

خارطة تظهر متجر "غن سيتي" في مدينة كرايستشيرش

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي أمر غير طبيعي خلال عملية شراء تاران للأسلحة ورخصة الحيازة التي يمتلكها.

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وأطلق المهاجم "اليميني المتطرف" الذي كان مزودا بأسلحة نصف آلية النار عشوائيا الجمعة على مصلين بمسجدين في المدينة النيوزيلندية، موديا بحياة 50 شخصا.

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