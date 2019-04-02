من أجل الأويغور.. أحمديون في الكونغرس

أكثر من 125 ممثلا عن مجتمع الأحمدية المسلم في الولايات المتحدة حضروا من 30 ولاية إلى الكونغرس للفت الأنظار إلى ما تتعرض له أقلية الأويغور في الصين من عمليات تعذيب على يد السلطات في إقليم شينغيانغ.

وقال المبعوث الأميركي للحريات الدينية سام براونباك إن الصين "يبدو أنها في حرب مع الإيمان لن تنتصر فيها".

وتفيد تقارير بأن أكثر من مليون مسلم من الأويغور معتقلون في السجون الصينية.

وقال حارث ظافر من مجتمع الأحمدية أن الصين تخلط بين الإسلام والتطرف.

والأويغور هم مسلمون من أصل تركي ويبلغ عددهم نحو 11 مليونا يعيشون في إقليم شينغيانع الذي يتمتع بحكم ذاتي.