محمد صلاح أم ماني؟ 13 ثانية تكشف من الأسرع

سجل ساديو ماني ثلاث مرات لليفربول منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

في المباراة الأخيرة التي فاز فيها ليفربول بهدفين نظيفين على كريستال بالاس الاثنين الماضي، سجل اللاعب السنغالي هدفا رائعا بمساعدة المصري محمد صلاح.

تألق ماني في أول مباراتين لليفربول هذا الموسم كان لافتا للانتباه، إذ سجل ثلاثة أهداف من مجموع ستة ضمنت لليفربول الفوز في المباراتين وحصد ست نقاط.

نادي ليفربول نشر مقطع فيديو لهدف ماني في كريستال بالاس الذي صنعه صلاح من هجمة مرتدة.

ويبين الفيديو مدى سرعة ماني وصلاح في التعامل مع الهجمة التي بلغت مدتها 13 ثانية، حتى أوصل ماني الكرة إلى شباك الفريق المنافس، محرزا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة:

مدرب ليفربول يورغن كلوب قال إن ماني أدرك أنه لاعب من الطراز الأول، وأصبحت لديه الثقة في قدراته. وأضاف: "نحن نحتاج إلى إظهار أفضل ما لدينا، ونتعود على ذلك".