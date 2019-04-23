العالم يسجل رقما قياسيا في براءات الاختراع

تفوقت الولايات المتحدة في تسجيل براءات الاختراع في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" لتستحوذ على ما يقارب ربع البراءات المسجلة في 2018.

وسجلت أميركا أكثر من 56 ألف براءة اختراع، تليها الصين بـ 53 ألف طلب، واليابان 49.7 ألف طلب، وفقا لبيان "الويبو".

وكسر تسجيل براءات الاختراع في المنظمة التي مقرها في جنيف، رقما قياسا بتجاوزه حاجز الربع مليون إذ تم تسجيل 253 ألف طلب في 2018 بزيادة نسبتها 4 في المئة مقارنة بـ 2017.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميا بتسجيل نحو 20 ألف طلب، تلتها كوريا الجنوبية بـ 17 ألف طلب، وفرنسا نحو ثمانية آلاف طلب، وبريطانيا 5641 طلب، وسويسرا والسويد وهولندا ما يقرب 13 ألف طلب.

وعلى صعيد المؤسسات الأكاديمية، كانت جامعة كاليفورنيا الأكثر إيداعا لطلبات براءات الاختراع، إذ أودعت 501 طلبا، تلاها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بـ 216 طلبا، وجامعة شينزن بـ 201 طلب، وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا بـ 170 طلبا، وجامعة هارفارد بـ 169 طلبا.

وكانت شركة هواوي الصينية الأكثر تسجيلا لبراءات الاختراع بين الشركات بـ 5405 طلبات، تليها شركة ميتسوبيشي اليابانية بـ 2812 طلبا، وشركة إنتل الأميركية 2499، وشركة كوالكوم الأميركية بـ 2404 طلبات، وشركة ZTE الصينية 2080 طلبا.