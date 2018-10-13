40 % من عرب أميركا لا يتحدثون العربية

خاص لموقع "الحرة"/ معاذ فريحات
في ولاية وايومنغ يسكن 116 شخصا فقط ممن يتحدثون اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنكليزية، بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي.
وايومنغ، عاشر أكبر ولاية في أميركا وأقلها سكانا، مساحتها تتجاوز الـ 250 ألف كيلو متر مربع.
ويعتبر متحدثو اللغة العربية في هذه الولاية الأقل بين الولايات المتحدة.
ويتجاوز عدد المتحدثين باللغة العربية في أميركا المليون و228 ألف شخص، يتوزعون في أنحائها، أكثرهم عددا في ولاية كاليفورنيا، وأقلهم في وايومنغ.
وبحسب تقديرات المكتب التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوجد 457.7 ألف أسرة تتحدث اللغة العربية كلغة ثانية في الولايات المتحدة.
العرب في أميركا
يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة 326 مليون نسمة، منهم مليونا شخص من أصول عربية يشكلون ما نسبته 0.6 من الأميركيين، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي لنهاية عام 2017.
ويشكل العرب الأميركيون من أصول لبنانية حوالي ربع العدد بـ 489 ألف شخص، يليهم العرب من أصول مصرية ويبلغ عددهم 260 ألفا، يليهم الأميركيون من أصول سورية 177 ألف شخص.
المصدر: مكتب الإحصاء الأميركي، الأنفوغراف خاص بموقع "الحرة"
ويبلغ عدد الأميركيين العراقيين 158 ألفا، فيما يبلغ عدد من ينتمون للأصول الأردنية والفلسطينية 211 ألف شخص، ويشكل المغاربة من العرب الأميركيين 119 ألفا.
وذكر 652 ألف أميركي أنهم من أصول عربية من دون تحديد أي دولة.
العائلة العربية الأميركية
ويشكل الذكور حوالي 53 في المئة من العرب، فيما تشكل النساء 47 في المئة.
ويبلغ عدد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما أكثر من مليون و450 ألف شخص.
ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة العربية الأميركية 3.7 فردا.
وتشير الأرقام إلى أن ثلث العرب الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما غير متزوجين ويشكلون ما نسبته 38 في المئة.
العربية.. من اللغات الأسرع نموا في أميركا
تعتبر العربية اللغة الرابعة في النمو بين الأميركيين، إذ تبلغ نسبة نموها منذ عام 2010 حوالي 42 في المئة، وكان العدد في 2010 حوالي 865 ألف شخص.
وتعتبر لغات "تالوغه"/(Telugu)، و"البنغالية"/(Bengali)، و"تاميل"/(Tamil)، الأسرع نموا في أميركا.
المصدر: مكتب الإحصاء الأميركي، الأنفوغراف خاص بموقع "الحرة"
إلا أن العربية تعتبر الثانية بعد "تالوغه" كأسرع لغة تنتشر بين المتحدثين بلغة أخرى غير الإنكليزية لما عدده أكبر من 400 ألف شخص، إذ شهدت دخول 363 ألف شخص منذ 2010.
وتضاعفت أعداد متحدثي اللغة العربية في 2017 عما كانت عليه في عام 2000، إذ بلغت حينها 615 ألف شخص فقط.
أين يسكن متحدثو اللغة العربية في أميركا؟
وتظهر الأرقام أن 39 في المئة من الأميركيين العرب لا يتحدثون اللغة العربية، ويوجد أكثر من 2 مليون عربي، بينهم 1.22 مليون يتحدثون اللغة العربية فقط.
وتأتي ولاية كاليفورنيا في المرتبة الأولى بعدد المتحدثين باللغة العربية وهو يتجاوز الـ 188.5 ألف شخص، ويشكلون 0.5 في المئة من السكان هناك.
المصدر: مكتب الإحصاء الأميركي، الأنفوغراف خاص بموقع "الحرة"
تليها بالعدد ولاية ميتشيغن التي تضم 157 ألف أميركي يتحدث باللغة العربية، إلا أنها تتفوق على كاليفورنيا من حيث نسبتهم وهي 1.6 في المئة من عدد السكان.
وتضم تكساس 110 آلاف أميركي يتحدث باللغة العربية، تليها نيويورك بـ 106 آلاف شخص.
ورغم أن ولاية مينيسوتا تمتاز ببرودتها العالية إلا أن فيها 15 ألف شخص يتحدثون العربية، فيما يوجد 388 شخصا في ألاسكا أيضا.