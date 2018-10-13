40 % من عرب أميركا لا يتحدثون العربية

خاص لموقع "الحرة"/ معاذ فريحات

في ولاية وايومنغ يسكن 116 شخصا فقط ممن يتحدثون اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنكليزية، بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي.

وايومنغ، عاشر أكبر ولاية في أميركا وأقلها سكانا، مساحتها تتجاوز الـ 250 ألف كيلو متر مربع.

ويعتبر متحدثو اللغة العربية في هذه الولاية الأقل بين الولايات المتحدة.

ويتجاوز عدد المتحدثين باللغة العربية في أميركا المليون و228 ألف شخص، يتوزعون في أنحائها، أكثرهم عددا في ولاية كاليفورنيا، وأقلهم في وايومنغ.

وبحسب تقديرات المكتب التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوجد 457.7 ألف أسرة تتحدث اللغة العربية كلغة ثانية في الولايات المتحدة.

العرب في أميركا

يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة 326 مليون نسمة، منهم مليونا شخص من أصول عربية يشكلون ما نسبته 0.6 من الأميركيين، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي لنهاية عام 2017.

ويشكل العرب الأميركيون من أصول لبنانية حوالي ربع العدد بـ 489 ألف شخص، يليهم العرب من أصول مصرية ويبلغ عددهم 260 ألفا، يليهم الأميركيون من أصول سورية 177 ألف شخص.