من بينها السيارات.. الحكومة اليمنية تعلق استيراد 'السلع الكمالية'

أعلنت الحكومة اليمنية تعليق استيراد "السلع الكمالية" بما فيها السيارات ومنع خروج العملات الأجنبية عقب اجتماع للجنة الاقتصادية حضره الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت تشهد البلاد احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكشف وزير الإعلام معمر الإرياني على حسابه في تويتر عن مختلف القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع وتشمل "منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك".

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٢- اهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية :

- وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها. — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 2, 2018

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٤-منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البريةوالجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك

يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصةوبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 2, 2018

وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة التي يتمركز أعضاؤها في مدينة عدن الجنوبية منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2015، قررت أيضا زيادة أجور موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المئة بمن فيهم المتقاعدون والمتعاقدون مع الدولة.

وتأتي القرارات فيما يزداد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة في البلاد. فقد قطع عشرات المتظاهرين طرقا رئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن الأحد في حين أغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية أبوابها.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب عام 2015 بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على الشمال.

وجعلت قفزة الأسعار بعض السلع الأساسية في غير متناول كثير من اليمنيين، فيما يكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.