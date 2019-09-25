من بين أجانب اعتقلوا في مصر.. الإفراج عن أردني

قال مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة إن السلطات المصرية أفرجت عن طالبٍ أردني يدعى محمد بلال أحمد النظامي بعد توقيفه في القاهرة بالإضافة إلى مواطنين أردنييْن آخريْن منذ عدة أيام.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عددٍ من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدنٍ مصرية أخرى الجمعة الماضي للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المسؤول الأردني أن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في القاهرة يتابعان حيثيات اعتقال المواطنيْن الأردنييْن اللذيْن لا يزالان موقوفيْن في القاهرة، مشيراً أنهما يخضعان الآن للتحقيق.

وخرجت تظاهرات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة بعد دعوة المقاول محمد علي إليها.

واعتقلت السلطات نحو ألف شخص بعد التظاهرات، حسب منظمات حقوقية.