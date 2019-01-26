من أحق بالوظيفة؟ 5 دروس من دافوس

لطالما تساءل أصحاب الشركات ومدراؤها التنفيذيون: من أدعى للتوظيف؟ الكفء أم من يتمتع بطاقة إيجابية وقدرة على التعلم؟

للإجابة على هذه الأسئلة استعرض خبراء في ريادة الأعمال تجاربهم في مضمار التوظيف وتعزيز الموارد البشرية خلال جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس-سويسرا.

وتركز النقاش على عوامل تتعلق بالذكاء والذكاء العاطفي والصحة الذهنية.

وظف من هم أذكى منك

يؤكد مؤسس مجموعة علي بابا 'جاك ما' على أهمية توظيف الأشخاص الأذكياء: "عندما أوظف أشخاصا، أوظف من هم أذكى مني، والذين يمكن أن يصبح بعضهم مسؤولا عني بعد سنوات".

ويضيف جاك أن أفضل الأشخاص هم المتفائلون الذين لا يشتكون ولا يتراجعون أمام التحديات.

ويشير إلى أن عمله مدرسا سابقا كان سببا في نجاحا في العمل، والقاعدة الذهبية التي اتبعها أنه لا خطأ في "مساعدة الآخرين ليصبحوا أفضل منك".

سلاح الموظفين بالمهارات

ورأت الرئيسة التنفيذية لشركة "أي بي أم"/(IBM) جيني روميتي أن الأنظمة التعليمية تغير طرقها التقليدية. والتركيز يجب أن يكون على المهارات التي ستصبح مطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد روميتي أن الأتمتة والتشغيل الآلي قادم لا محالة. وسيترك الموظفين أمام شعور بعدم الأمان بسبب عدم توفرهم على المهارات المطلوبة للبقاء في العمل.

وتقول إن شركتها "أي بي أم" لديها شغف في جسر الفجوة ما بين الموظفين والمهارات المطلوبة، حتى لا تصل إلى الشركة إلى مرحلة تضطرب فيها بسبب مثل هذا الأمر.

"على الأشخاص أيضا التنبيه لأهمية تعزيز المهارات،" توصي روميتي.

النساء أفضل لتعلم الآلة

المؤسس المشارك لموقع لينكدن ألان بلو يقول "إننا نعتمد بشكل أكبر على تعلم الآلة (AI) لمساعدتنا في تحديد الاختيارات الأفضل. وعلى النساء أن يكن في هذا المضمار أيضا لمساعدة الذكاء الاصطناعي على تكوين خيارات جيدة".

ويرى بلو أن المضي في أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزمياتها يجب أن يكون للنساء دور هام فيه، خاصة وأن ما هو موجود حاليا صممه رجال.

واجه مخاوفك واستثمر في التدريب

وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود تقول إن العديد من المواطنين يرون أنفسهم ضحية للعولمة والتكنولوجيا، إذ إن أي تغيير مطلوب يواجهونه يصبح تهديدا لهم، فيما يجب عليهم إعادة توجيه أنفسهم ليكونوا ضمن خارطة المستقبل.

"وإذا ما أراد أي شخص في فرنسا تعزيز مهاراته يمكنه الحصول على 500 يورو من أجل اختيار برنامج للتدريب وصقل مهاراته.

القادرون على النجاة ثروة

ويذهب جون فيلنت الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC" إلى أن الموظفين القادرين على التغلب على الصعاب يجب اعتبارهم ثروة هامة في الموارد البشرية.

ويشير فلينت إلى "أن الذي يتعافون دائما يمتلكون المرونة والحيلة" للاستمرار.

ويتوجب تحويل بيئة العمل، يوصي فلينت، لمكان ملائم للحفاظ على صحة الإنسان بعيدا عن الضغوط.

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