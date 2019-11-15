من ساحة التحرير.. لحظة الهدف القاتل للعراق في مرمى إيران

رصد مقطع فيديو تداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الفرحة الجنونية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد عند تسجيل منتخب "أسود الرافدين" هدف الفوز القاتل على إيران.

وحسم المنتخب العراقي المواجهة ضد إيران بشكل دراماتيكي بنتيجة 2-1، عندما سجل علاء عباس هدف الفوز الثمين لأسود الرافدين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده مسعود شجاعي، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بسبب نيله الإنذار الثاني.

وعزز المنتخب العراقي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده الى 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين التي تعادلت مع هونغ كونغ صفر-صفر، بينما بقي المنتخب الإيراني ثالثا بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ رابعة بنقطتين وكمبوديا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.

وجرت المباراة في عمّان وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء الجالية العراقية، وقد أطلقوا من مدرجات ستاد عمان الدولي العديد من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني والتي أودت بحياة 330 شخصا.

وفي العراق، نصب المحتجون شاشات عملاقة في ساحة التحرير، التي تغص يوميا بآلاف المتظاهرين المطالبين بإسقاط الأحزاب العراقية التي تدعمها طهران.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة الفرح الجنونية التي شهدتها ساحة التحرير عندما سجل عباس هدف العراق القاتل في المرمى الإيراني.

وتعالت صيحات عشرات آلاف العراقيين المحتشدين في الساحة بعد الهدف، وانطلقت الألعاب النارية محتفلة بالفوز الذي منح أسود الرافدين صدارة الترتيب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.