من سرق تمثال مارلين مونرو؟

يقول ممثلو الادعاء إن المشتبه به في سرقة تمثال مارلين مونرو من هوليود هو نفس الشخص الذي دمر نجمة الرئيس ترامب في ممر الشهرة بفأس العام الماضي.



وقال مكتب مدعي مقاطعة لوس أنجليس إن أوستن مايكل كلاي، 25 عاما، دفع بأنه غير مذنب الثلاثاء في جنحة السرقة والتخريب.

ويمكن أن يواجه السجن 3 سنوات إذا أدين.



يظهر تمثال مونرو الممثلة في وقفتها الشهيرة من فيلم "هرشة السنة السابعة" عام 1955 واختفى من موقعه يوم 16 يونيو/ حزيران.



وقبل كلاي اتهامه في جنحة تخريب نجمة ترامب العام الماضي، دون الإقرار بالذنب.



كان قد حكم عليه بالخضوع للمراقبة ثلاث سنوات وبدفع تعويضات عن أضرار لحقت بغرفة تجارة هوليوود في تلك القضية.