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من 'شتم' محمد صلاح؟

محمد صلاح Photo: AFP

تحقق الشرطة البريطانية في احتمال تعرض لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى هتافات عنصرية مساء الاثنين خلال مباراة فريقه ضد نادي وست هام المنافس في الدور الإنكليزي الممتاز.

وتفحص الشرطة شريط فيديو نشر على تويتر يصدر منه فيما يبدو صوت لأحد المشجعين وهو يوجه إساءات بذيئة إلى لاعب المنتخب المصري وللإسلام.

ولم يوجه الاتهام لأي شخص بعد، لكن الشرطة ناشدت كلا من يلحظ "سلوكا غير لائق خلال أي مباراة لفت انتباه ضباط الشرطة".

فريق وست هام يونايتد قال إنه يتعاون مع الشرطة لتحديد هوية الجاني، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدان بارتكاب انتهاكات عنصرية.

وقد أعربت مؤسسة kick it out لمكافحة التمييز عن استيائها من "حادثة تمييز أخرى بارزة في كرة القدم الإنكليزية".

محمد صلاح يستعد لمباراة فريقه مع وست هام
محمد صلاح يستعد لمباراة فريقه مع وست هام

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