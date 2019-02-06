من 'شتم' محمد صلاح؟

وتفحص الشرطة شريط فيديو نشر على تويتر يصدر منه فيما يبدو صوت لأحد المشجعين وهو يوجه إساءات بذيئة إلى لاعب المنتخب المصري وللإسلام.

تحقق الشرطة البريطانية في احتمال تعرض لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى هتافات عنصرية مساء الاثنين خلال مباراة فريقه ضد نادي وست هام المنافس في الدور الإنكليزي الممتاز.

ولم يوجه الاتهام لأي شخص بعد، لكن الشرطة ناشدت كلا من يلحظ "سلوكا غير لائق خلال أي مباراة لفت انتباه ضباط الشرطة".

فريق وست هام يونايتد قال إنه يتعاون مع الشرطة لتحديد هوية الجاني، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدان بارتكاب انتهاكات عنصرية.

وقد أعربت مؤسسة kick it out لمكافحة التمييز عن استيائها من "حادثة تمييز أخرى بارزة في كرة القدم الإنكليزية".