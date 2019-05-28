من عائلة مسلمة.. جاويد يترشح لرئاسة وزراء بريطانيا

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الاثنين إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، مضيفا أنه "سيناضل" من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جاويد (49 عاما) على تويتر، "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".

وأضاف "نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وبذلك يعتبر جاويد المرشح التاسع الذي يعلن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين البريطاني، بعد أن أصبح نائبا عن الحزب داخل البرلمان البريطاني منذ عام 2010، عن منطقة ويست مدلاندز وسط إنكلترا.

من هو ساجد جاويد؟

تسلم جاويد مناصب وزارية عديدة، منها وزير الثقافة، ثم وزير الدولة للأعمال والطاقة في حكومة دافيد كاميرون، قبل أن يصبح وزيرا للداخلية منذ 30 نيسان/أبريل في حكومة تيريزا ماي.

وقد سلك جاويد سياسات أكثر انفتاحا فيما يخص الهجرة منذ توليه وزارة الداخلية مقارنة بتيريزا ماي، بحسب صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية.

قرار جاويد الأبرز كان سحب الجنسية من البريطانية شميمة بيغوم، 19 عاما، بعد انضمامها لتنظيم داعش، بعد محاولتها العودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى.

ولد جاويد في عام 1969 بمنطقة روتشديل بمقاطعة لانكشر البريطانية لوالدين باكستانيين مهاجرين، حيث عمل والده سائق حافلة، قبل أن تنتقل العائلة إلى بريستول ويفتتحوا متجرا.

ودرس جاويد الاقتصاد بجامعة إكستر البريطانية، حيث انضم هناك لحزب المحافظين. وبعد تخرجه عمل بالقطاع المصرفي، وكان أرفع منصب وصل له هو المدير العام للبنك الألماني.

لكن رغم مسيرته السياسة والمهنية الناجحة، فإن حظوظ جاويد للوصول لرئاسة الوزراء تعد قليلة نسبيا، بحسب مؤسسة لادبروك للمراهنات.

وقالت المؤسسة أن حظوظ جاويد في الوصول لرئاسة الوزراء بلغت 33 / 1، بينما قالت شركة أبحاث السوق "يو جوف" إن 9 بالمئة فقط من حزب المحافظين يرونه كخيار أول للمنصب.

وجاويد متزوج من بريطانية تدعى لورا، ولديهما أربعة أبناء تلقوا تعليما خاصا، وقد وصف جاويد نفسه لصحيفة "دايلي مايل" بأنه غير متدين.