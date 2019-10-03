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الشرق الأوسط

من على رافعة في لندن.. "رجل يحتج على أوضاع حقوق الإنسان في مصر"

مصري يتسلق رافعة وسط لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا تسلق رافعة بالقرب من مبنى شهير في لندن بعد ملاحقة استمرت ست ساعات.

وحسب تقارير صحفية، فإن الرجل كان يريد إرسال رسالة عن حقوق الإنسان في مصر كتبها على قميصه.

مصري يتسلق رافعة في لندن فيما يبدو احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في بلاده
مصري يتسلق رافعة في لندن فيما يبدو احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في بلاده

ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن شاهد عيان قوله إن الرجل "وصل المكان وتمكن من صعود الرافعة في أقل من خمس دقائق".

وكانت مصر قد شهدت تظاهرات محدودة منذ 20 سبتمبر، دعا إليها المقاول والممثل المصري محمد علي، بعدما قدم سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها الإدارة المصرية بالفساد وتبديد المال العام.

واعتقلت السلطات أكثر من ألف شخص على خلفية التظاهرات.

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