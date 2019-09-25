من قادة الحراك بالجزائر.. إطلاق سراح كريم طابو

قبلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة الجزائرية طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الناشط السياسي كريم طابو وقررت إطلاق سراحه مع وضعه تحت الرقابة القضائية، حسب مراسلة الحرة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية الأربعاء، بأن السلطات القضائية أطلقت سراح المعارض السياسي كريم طابو الذي اعتقل في الحادي عشر من سبتمبر الجاري.

وأودع طابو السجن المؤقت بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، وفق ما أعلنه وقتها مصطفى بوشاشي، عضو هيئة الدفاع عن طابو.

وكريم طابو، سياسي جزائري معروف كان شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن ينشق عنه ويؤسس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي لم يحصل على الاعتماد بعد.

وشارك كريم طابو في جميع المظاهرات الشعبية ضمن الحراك الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبرارير الماضي وأدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويحظى كريم طابو بشعبية واسعة وسط المحتجين الذين يتناقلون تدخلاته الأسبوعية خلال المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب شباب جزائريون بإطلاق سراحه خلال المظاهرات السابقة، على اعتبار أنه "لم يتسبب في الأزمة التي تعيشها الجزائر" على حد تعبير أحد المعلقين على فيسبوك.