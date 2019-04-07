من قتل أنثى النسر الأصلع؟

أفادت شبكة "سي أن أن" بأن السلطات تبحث عمن أطلق الرصاص على أنثى النسر الأصلع، التي وجدت ميتة الشهر الماضي في جنوب شرق ولاية أركنسا.

وعثر على جثة الطائر المحمي قانونيا، وهو رمز وطني للولايات المتحدة، في مقاطعة درو كاونتي في 28 آذار/مارس، حسب ما ذكرت المؤسسة الأميركية للأسماك والحياة البرية، وهيئة الطرائد والأسماك في أركنسا.

وقالت الهيئة إن جثة الطائر عثر عليها بالقرب من عش، ويعتقد أنها كانت عائدة إليه عند مقتلها.

ونقلت أنثى النسر الأصلع القتيلة إلى حديقة حيوانات لتل روك، حيث تم تحديد سبب موتها بجرح مصدره طلق ناري.

وكانت النسور الصلعاء قد رفعت من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة عام 2007، لكنها بقيت محمية بقانون النسور الصلعاء والذهبية. وقد تصل عقوبة إيذاء هذه الطيور إلى السجن سنتين و250 ألف دولار غرامة.

وقد عرضت جائرة قدرها ستة آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض وإدانة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل أنثى النسر الأصلع، حسب ما أعلن بيان لهيئة الطرائد والأسماك في أركنسا.