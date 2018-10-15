من مناهج المعرفة إلى مناهج الشعوذة: انقلاب الوعي العربي

بقلم مالك العثامنة/

أنا ممن يعتقدون بأن بداية ثورة الوعي في العالم العربي، تبدأ من المدارس.

الطريق طويلة، لكنها ليست شاقة لو بدأنا من مناهج التعليم، التي منذ أن تعرضت لدس أيديولوجي ممنهج ومنظم صارت أداة تضليل معلوماتي وخلقت حالة وعي مزيف شكل أرضية خصبة لملء فراغاته بالتطرف والجهل.

أنا، مثلا، من جيل درس في المدارس الأردنية، وكانت مناهج اللغة الإنكليزية مثلا تتضمن تذوقا أدبيا رفيع المستوى في اختيارات تضمنت من بين ما تضمنت رواية جورج أورويل العظيمة "Animal Farm". وأذكر أننا درسنا قصيدة لشكسبير يتحدث فيها عن مراحل الحياة. وكذلك مقال تحليلي باللغة الإنكليزية كتبه الراحل محمد حسنين هيكل محتواه دسم سياسيا ويتحدث فيه عن تصوراته للحرب العالمية الثالثة.

امرؤ القيس، ليس أكثر من رمز "جاهلي"، والجاهلية حسب هؤلاء فراغ مطلق لا تفاصيل فيه ولا حياة

كان هناك منهاج التاريخ الذي تضمن استنارات حقيقية في قضايا مركبة (بين كل الكذب الحكومي فيه) عن المسألة الشرقية مثلا، أو في عرض القضية الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي بكتاب حمل اسم القضية الفلسطينية (أعده سياسي وتربوي ووزير ورئيس ديوان ملكي سابق وهو الراحل ذوقان الهنداوي).

كانت القصائد الشعرية في دروس البلاغة العربية والمحفوظات، نصوص متنوعة من شعر ما قبل الإسلام (ظلموا الحقبة بتسميتها بالجاهلية)، ومنها قصائد لامرؤ القيس منذ كان يومه خمر وغده أمر، مرورا بالعصر الإسلامي وإضاءات على عمرو بن أبي ربيعة الذي اشتهر بالغزل الجميل. وقد علمونا كيف تشبب بهند التي "ليتها أنجزت ما تعد"، وليس انتهاء بالعقاد ورسائله إلى مي زيادة، وطه حسين وجدلياته العقلية، والمازني. كما كانت فدوى طوقان تمهيدا لفهم شعر محمود درويش، ونازك الملائكة ضرورة لاستيعاب الشعر الحر. أما فنون عروض الشعر وبحوره فكان لها مساق مستقل يعلم التلميذ أن الكلمات موسيقى يمكن لمن يتذوقها أن يخلق من جملة ما لحنا ومن فقرة نوتة متكاملة.

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كانت الأحياء مساق مستقل عن العلوم، والمناهج العلمية تتركك أمام أسئلة بحجم الكون تدفع إلى تشغيل العقل.

كانت الثقافة الجنسية جزءا من علوم آخر المرحلة الإعدادية، وهي مرحلة إعداد فعلا!

تم استبدال كل ذلك في عملية تسلل تاريخية مدهشة وغريبة من خلال مناهج تسلل إليها الفكر الإخواني من جهة، والعتمة الوهابية من جهة أخرى، فلم تحتمل رواية جورج أورويل ومزرعة الحيوانات فيه. أما قصيدة شكسبير في مراحل الحياة فهي تتناقض مع خطاب الجهل لمحمد عبد الوهاب، وبلا شك فإن الراحل هيكل "نموذج سيء" لتعليم الأجيال أن الكتابة العالمية ممكنة.

أنا مدين جدا لكل تلك المعرفة، وآسف أنها استبدلت بالتنجيم والشعوذة باسم الدين، أو حتى باسم الميوعة الحداثوية

المسألة الشرقية، تعري وتكشف في تفاصيلها التاريخية انحطاط الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وتورطها في كل المؤامرات على الأقليات والأجناس من البشر؛ فكان لا بد من إلغائها. أما الجانب القانوني الواعي من القضية الفلسطينية فهو مرفوض أمام خطاب ديماغوجي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه من تشابك رديء في المعطيات حد الدوخة.

امرؤ القيس، ليس أكثر من رمز "جاهلي"، والجاهلية حسب هؤلاء فراغ مطلق لا تفاصيل فيه ولا حياة، وتعليمها مضيعة للوقت. أما عمرو بن أبي ربيعة فهو فاسق لا عاشق، والعقاد وفدوى طوقان وكل النهضويين في عصرهم ما هم إلا مارقون أمام فكر ابن تيمية مثلا.

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العروض والبلاغة مصدرها واحد لا يجب الخروج عنه، وحسان بن ثابت هو النموذج الوحيد المطلوب دراسته. أما علوم الأحياء والفيزياء، فتم تضييقها إلى حد قولبتها في قوالب الحفظ المجرد لا التفكير الحر بعد إلغاء المنطق والفلسفة.

أنا مدين جدا لكل تلك المعرفة، وآسف أنها استبدلت بالتنجيم والشعوذة باسم الدين، أو حتى باسم الميوعة الحداثوية.

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