من هما شقيقا البشير المعتقلان؟

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

من منطقة فارهة في "المربع التاسع" بحي "كافوري" المطلة على النيل الأزرق في الخرطوم بحري، تم اعتقال اثنين من أشقاء الرئيس السوداني المعزول عمر البشير هما عبد الله والعباس بتهمة الفساد، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء.

قوات الجيش السوداني لا تزال تحيط بالمربع التاسع الذي تسكنه عائلة البشير وتمنع عامة المواطنين من دخولها، حيث تتواجد عربات الدفع الرباعي التابعة للجيش، بحسب ما يذكر الناشط أحمد البدوي لـ"موقع الحرة".

المنطقة المميزة المسماة بـ"المربع التاسع" التي نقل الرئيس المعزول عمر البشير عائلته إليها ليكونوا في مأمن، شيدت فيها البيوت الفارهة أثناء حكمه وأحيطت بسور كبير ببوابات.

من هما شقيقا البشير المعتقلين؟

يقول القيادي بشبكة الصحفيين السودانيين خالد ماسا لـ"موقع الحرة إن "أشقاء البشير متهمون بالفساد لأنهم كانوا من أسرة فقيرة ولم يعرف لهم نشاط تجاري إلا مع هذا العهد، الآن هم من الأثرياء وأصحاب الأملاك".

ويوضح ماسا أن اللواء طبيب عبدالله البشير في الأساس طبيب بالمعاش، لكنه اتجه للاستثمار والأعمال الخاصة، أما العباس فهو أصغر أشقاء الرئيس المعزول وعضو مجلس إدارة للعديد من الشركات"، مشيرا إلى أن شقيقي البشير الآخرين محمد وعلي أيضا تحوم حولهما الكثير من شبهات الفساد، لكنه من المعروف أنهما أقل فسادا.

وتبلغ عدد الشركات التي يملكها العباس وعبدالله أو التي شاركا فيها "أكثر من 30 شركة في كل المجالات تقريبا، منها النفط والدواء والأغذية والاتصالات والأسمنت والمقاولات"، بحسب الناشط أحمد البدوي.

ويقول الناشط أيمن ثابر لـ"موقع الحرة" إن كثيرا من الشركات أنشئت بأسماء أشقاء البشير ولديهم السلطات أن يحصلوا على كل العطاءات الحكومية لصالحهم، وأصبحوا يملكون مليارات الجنيهات، ولهم الكثير من الأملاك في الإمارات وماليزيا وتركيا، حتى أن العباس نفسه عاش في تركيا لفترة".

وكان العباس يسوّق على أنه الرجل المخضرم في تنفيذ اتفاقات وصفقات فكان يرأس الكثير من الوفود التجارية الحكومية، وحتى وفود الجيش التي كانت تسافر لشراء معدات عسكرية.

وبحسب تقرير في صحيفة "سودانيز أونلاين" الإلكترونية نشر في سبتمبر 2015، فإن ثروة العباس تضخمت "حين أصبح المزود الوحيد لأسمنت سد مروى وفرض بعدها سيطرته على كل أسواق الأسمنت ليرفع أسعاره متى شاء ويخفضها متى اقتضت مصالحه ذلك".

ويشكك سودانيون ومنهم المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في الولايات المتحدة الأميركية صلاح شعيب في اعتقال قادة نظام البشير، قائلا لـ"موقع الحرة": "ليست لدينا حتى الآن معلومات موثوقة عن الذين يقبعون داخل السجن، نسمع عن الاعتقالات لكن كيف يثق الشعب السوداني في هذه الأخبار ولا يزال الموالون لنظام البشير متحكمون في الأمن والإعلام والدبلوماسية، فضلا عن محاولة فض الاعتصام".

وكانت صحف سودانية قد تحدثت منذ أيام عن تمكن عبدالله البشير بالإضافة إلى زوجة البشير الثانية وداد بابكر من الهروب إلى دولة جنوب السودان، لكن جوبا نفت علمها بمكانهما.

وأضاف شعيب: "حتى إن كان اثنان من أشقاء البشير فقط هم المعتقلون، أين البقية وأين زوجتيه خاصة الثانية وداد بابكر المتهمة بتبديد أموال الشعب والتي استغلت نفوذها لتنفق أموالا هائلة داخلية وخارجية من خلال تأسيس جمعيات خيرية، ولماذا لم يتحفظ على ممتلكاتهم؟".

وشهدت السودان تظاهرات منذ أواخر العام الحالي أدت إلى عزل البشير وتولي مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن البشير تم نقله إلى سجن "كوبر"، وسط دعوات بمحاسبته.