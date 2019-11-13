من هو "أكثر الرجال إثارة" بالعالم في 2019؟

فاز المغني الأميركي جون ليجند (40 عاما) بلقب "أكثر الرجال إثارة" في عام 2019 لمجلة "بيبول" الأميركية الشهيرة والذي فاز به العام الماضي الممثل الإنكليزي إدريس ألبا.

وقالت المجلة في تعليقها على فوز ليجند إنه "يمتلك مهارت موسيقية لا مثيل لها" واستطاع الصعود بثبات نحو عالم النجومية منذ فوزه بأول جائزة غرامي عام 2006، وقال إنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود ورجل عائلة محب لزوجته وأطفاله.

واستطاع ليجند أن يكون من بين 15 نجما فقط استطاعوا الحصول على لقب EGOT العام الماضي، وهو لقب يطلق على النجوم الذين يفوزون بجوائز مسابقات "إيمي" و"غرامي" و"توني" معا.

وعبر ليجند عن شعوره بالسعادة للحصول على اللقب الأخير في حديثة للمجلة، لكنه قال إنه يشعر أيضا بالخوف بسبب الضغط الذي يمثله هذا الإنجاز.

وفاز بلقب "أكثر الرجال إثارة" للمجلة حتى الآن 34 رجلا، من بينهم ميل غيبسون ولاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام، والمصارع والممثل الأميركي دوين جونسون، والممثل الاسكتلندي شون كونري.