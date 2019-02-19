من هو انتحاري الأزهر؟

"لم يكن شكله يوحي بأنه حتى يفهم في السياسة"، قال أحد جيران الانتحاري الذي فجر نفسه في قلب القاهرة على مقربة من جامع الأزهر. وبعيدا عن شمال سيناء التي تتركز فيها عمليات المتطرفين، قُتل الانتحاري وثلاثة من عناصر الشرطة كانوا يلاحقونه مساء الاثنين بانفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة. وزارة الداخلية المصرية قالت أنها حددت "هوية الإرهابي"، وأنه يدعى الحسن عبد الله وكان يبلغ من العمر 37 عاما. وأكدت العثور في منزله بمنطقة الدرب الأحمر، على عبوة ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها، فضلا عن كميات كبيرة من المتفجرات.

ولم يتوقع أحد من المنطقة أن يكون نجل الطبيب الذي كان مشهورا في الحارة قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية، حسب قولهم، إرهابيا أو أن يحدث في المنطقة عمل إرهابي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى كتابة هذا التقرير.

فمن هو الحسن عبدالله؟ كان جد الحسن عبدالله صاحب محل نحاس في منطقة الغورية بجوار منطقتي الأزهر والحسين بقلب القاهرة، ووالده كان طبيبا معروفا في المنطقة بين الناس ببابه المفتوح للفقراء. وحسب أهالي المنطقة فقد هاجر والده إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 20 عاما.

ولم يكن الحسن عبدالله يعيش في الحارة منذ سنوات طويلة، ولكنه عاد وظهر في بيت جده الذي كانت قد تركته الأسرة بعد موت الجد منذ نحو عام وعدة أشهر فقط. كان الحسن عبدالله يبدو "وكأنه "ابن ناس" يحب الرياضة بالرغم أن هيئته لم تكن رياضية، ويرتدي ملابس مستوردة، يطيل شعره ويلفه بتوكة" حسب أحد جيرانه لصحيفة "المصري اليوم"، "فقد كان يخرج عادة من بيت جده بالدراجة الهوائية مرتديا حقيبة ظهر مثل الرياضيين لكنها كبيرة كالتي يستخدمها المسافرون". وكانت قوات الأمن تبحث عن شخص ألقى عبوة بدائية لاستهداف قوة أمنية، أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة الجمعة في 15 شباط/ فبراير الجاري، ولكن الشرطة فككت القنبلة، و"تم رصد الحسن عبدالله (باعتباره صاحب القنبلة البدائية) ثم تحديد مكان تواجده في حارة الدرديري في منطقة الدرب الأحمر"، حسب بيان لوزارة الداخلية.