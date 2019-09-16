الحريري وحاوي من ضحاياه.. من هو سليم عياش القيادي بحزب الله؟

تهم جديدة توجه إلى العضو في حزب الله سليم عياش المتهم أصلا بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

التهم وجهتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر في الأول من أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي.

وبتصديق قرار الاتهام الذي رفعت عنه السرية، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة.

فمن هو سليم عياش؟

ولد عياش في العاشر من نوفمبر من عام 1963، وكان قد سكن جنوب بيروت في شارع الجاموس ببناية طباجة، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان وقرار الاتهام له.

وسكن أيضا في مجمع آل عياش في منطقة حاروف النبطية في جنوب لبناني.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن رقم سجله في لبنان (197/حاروف)، ورقم الضمان الاجتماعي (690790/63).

ورغم صدور مذكرة للقبض على عياش، إلا أنه لا يزال طليقا، وفي الأول من فبراير 2012، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين في غيابهم.

أبرز التهم الموجهة لعياش

التهم الموجهة له في قضية اغتيال الحريري

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.

ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة.

قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

محاولة قتل 226 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.

ويتهم عياش بالاشتراك في اغتيال الحريري، حيث يزعم الادعاء العام أن سليم نسق التنفيذ الفعلي للاعتداء وقام مع متهم آخر بتنسيق عملية مراقبة رفيق الحريري قبل التفجير، وقام أيضا بشراء المركبة التي استخدمت في التفجير.

وبحسب لائحة الاتهام ضد عياش، فقد اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عند الساعة (12:55 بالتوقيت المحلي لبيروت) من 14 فبراير من عام 2005، وحصل ذلك في ميناء الحصن في بيروت نتيجة لعمل إرهابي فجر فيه انتحاري كمية ضخمة من متفجرات مخبأة في مركبة، ما أدى لمقتل الحرير و21 شخصا أخرين وأصيب نحو 226 شخصا أيضا.

التهم الموجهة له في قضية "الإرهاب والقتل"

مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.

واستطرادا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.

وارتكاب أعمال إرهابية.

وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدا.

ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصا آخر عمدا.

علاقته بمصطفى بدر الدين

وبحسب لائحة الدعوى فإن عياش كان على تعاون وتنسيق مستمر مع القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين والملقب بـ "ذو الفقار" أو "سامي عيسى"، وهو من مواليد بيروت من عام 1961.

وكان قد أعلن عن مقتل بدر الدين في دمشق، في 13 مايو 2016.

وقام عياش بالتنسيق والتحضير مع بدر الدين في الهجمات التي يواجه فيها تهمتي "الإرهاب والقتل" والتي تسببت في قتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا، ناهيك عن محاولة قتل الياس المر ومروان حماده، بحسب ما تزعم لائحة الاتهام.

وتشير اللائحة إلى أن عياش خطط لتنفيذ الهجمات ومراقبة الأهداف وتحديدهم واستهداف منازلهم، والأماكن التي يترددون عليها بشكل دائم، وحتى أيام سفرهم.

كما تواصل عياش مع بدر الدين بعد تنفيذ الهجمات، وتم استخدام شبكة اتصالات خلوية خاصة من أجل تسهيل وتحضير وإنجاز عمليات الهجوم، وحددت ضمن نطاق شبكات سميت بألوان بحسب العملية المخصصة لها: الخلية الصفراء والخضراء كانت مخصصة لمهاجمة مروان حمادة، والخلية الزرقاء لمهاجمة جورج حاوي والياس المر.

وكشفت لائحة الادعاء أن عياش وبدر الدين استخدموا ارقام الهواتف (3831170) و(3476683) و(3121486) و(3103195) من أجل التواصل بشكل دائم مع بعضهما البعض.