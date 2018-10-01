عربية في فريق الحاصل على جائزة نوبل للطب

كان لافتا ظهور فتاة محجبة برفقة الياباني تاسوكو هونجو الذي أعلن فوزه بجائزة نوبل للطب هذا العام تقديرا لجهوده في تطوير علاج لمرض السرطان.

وتبين أن الصورة للباحثة العمانية منى الحبسي.

ونشرت لجنة نوبل هذه الصورة للباحث وفريقه وقالت إنها التقطت لهم عقب إبلاغهم بالفوز بهذه الجائزة الرفيعة.

وكانت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد أعلنت الاثنين فوز هونجو بالجائزة مناصفة مع الباحث الأميركي الأمريكي جيمس أليسون.​

والمعلومات عن الحبسي شحيحة، ولا يتوفر منها سوى ما تقوله بياناتها التعريفية على حسابها في موقع فيسبوك.

تقول الصفحة إنها درست وعملت في جامعة السلطان قابوس، ودرست في جامعة كيوتو اليابانية، ودرست الطب في جامعة لندن، وعملت في المركز الوطني للصحة الوراثية في مسقط.

وقد ورد اسمها ضمن فريق العمل للباحث الياباني كطالبة باحثة، وذلك في قسم علوم المناعة في كلية الطب بجامعة كيوتو.

وعلى حسابها في فيسبوك، كتبت روزي مينزيس، وهي طالبة باحثة زميلة للحبسي وضمن فريق العمل: "اليوم كان إعلان جائزة نوبل عام 2018. أخيرا حصل مختبرنا على التقدير لمساهمته المذهلة".