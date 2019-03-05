غوغل تنصف الرجال بالرواتب

كشفت غوغل تعديل رواتب موظفين رجال فيها لتوازي رواتب زميلاتهم من النساء. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركة ألفابت اتهامات بالتمييز ضد النساء.

وقالت لورين بارباتو المسؤولة عن تحليل المساواة في الأجور عبر مدونة غوغل الرسمية إن الشركة دفعت ما يقارب 10 ملايين دولار لتعديل أجور 10677 موظفا يعملون في الشركة بعد أن وجدت أنهم يتقاضون رواتب أقل من زملائهم.

وعن الحاجة لتعديل الرواتب خلال 2018، قالت بارباتو إن الشركة وجدت أن العاملين لديها في وظيفة هندسة البرمجيات من الرجال يتقاضون أقل من زميلاتهم، كما قامت الشركة بالحد من التباين في الرواتب ما بين الموظفين في الدرجات المختلفة.

وأكدت أن الشركة تقوم بإجراء تحليل سنوي لضمان العدالة والإنصاف في الأجور ليتقاضى الموظفون في الدرجات نفسها الراتب والمزايا ذاتها.

وبلغت إيرادات غوغل خلال 2018 حوالي 110 مليارات دولار.

ورغم تحليل غوغل إلا أنها تواجه قضايا وتحقيقات تتعلق باتهامات من 8300 موظفة سابقة تتعلق بالتمييز ضدهن وعدم منحن أجور تعادل ما يأخذه زملاؤهن في الوظيفة ذاتها.