استحوذت زوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما على قمة أكثر النساء إثارة للإعجاب لدى الأميركيين، حسب استطلاع أجرته مؤسسة غالوب.

وبهذه النتائج تطيح ميشيل بهيلاري كلينتون عن قمة القائمة التي تصدرتها على 17 عاما الماضية.

وكشف غالوب أن ميشيل أوباما الخيار المفضل لـ 15 في المئة من بين 1025 شخصا شاركوا في الاستطلاع مقارنة بسبعة في المئة فقط عام 2017.

وصدرت أخيرا مذكرات ميشيل بعنوان "بيكامينغ"، وأصبحت من بين أكثر الكتب مبيعا.

واهتمت ميشيل أوباما، أثناء وجودها في البيت الأبيض سيدة أولى، بعدد من القضايا، بينها محاربة البدانة بين الأطفال في الولايات المتحدة والدعوة لتناول أطعمة صحية وممارسة التدريبات الرياضية.

كما تعد مدافعة قوية عن حقوق النساء سواء وهي داخل البيت الأبيض أم خارجه.

وطبقا لاستطلاع لمركز يوغوف نشر في وقت سابق من العام 2018، احتلت ميشيل أوباما المركز الثاني في قائمة أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم خلف أنجلينا جولي.

وتراجعت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى سابقا التي خسرت سباق انتخابات الرئاسة عام 2016، إلى المركز الثالث في القائمة التي نشرت أخيرا خلف أوبرا وينفري.

وفي قائمة أكثر الرجال إثارة لإعجاب الأميركيين حل الرئيس السابق أوباما في المركز الأول.

ومن بين السيدات اللائي شملتهن القائمة ميلانيا ترامب سيدة أميركا الأولى حاليا بنسبة أربعة في المئة وهي نفس النسبة التي حصلت عليها هيلاري كلينتون، ثم الملكة إليزابيث والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنسبة اثنين في المئة لكل منهما.