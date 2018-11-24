من ينتصر في العراق.. الفن أم الحرب؟

كان زيد سعد، بقبعته الصغيرة المتعددة الألوان وحذائه الرياضي الرمادي، قد انتهى لتوه من وضع اللمسات الأخيرة على معرضه للفن المعاصر على الضفة الرملية لنهر دجلة في بغداد، حين وصلت دورية للشرطة. كان ذلك المعرض جزءا من جولة على مدى يومين في العاصمة العراقية، في إطار جهود يبذلها فنانون عراقيون شباب سعيا لمعالجة المعضلات الاجتماعية واستعادة هوية بغداد بعد أكثر من عقد طبعته أعمال العنف.

​لكن عند كل منعطف تقريبا، واجه المنظمون بعض الصور النمطية التي سعوا إلى كسرها، من الجدران الإسمنتية إلى القوات الأمنية وصولا إلى المشككين في المجتمع. وعلى سبيل المثال، فإن نوع الفن الذي يقدمه سعد أقيم في منطقة تعتبر حساسة في العاصمة، مباشرة على ضفة نهر دجلة القريب من المنطقة الخضراء المشددة التحصين والتي تضم مقار الوزارات والبرلمان وسفارات عدة. أجرى سعد اتصالات هاتفية عدة واستحصل تراخيص مكتوبة بخط اليد قبل أن يتمكن من ملاقاة ما يقارب عشرين شخصا وتقديم عرضه بعنوان "صندوق". وفي هذا العرض، 11 صندوقا كرتونيا يمثل كل منها عراقيا خاطر في خوض غمار البحر باتجاه أوروبا، وعلى مقربة منها، راديو صغير يذيع شهادات أقارب أو أصدقاء يدعون لهم بالتوفيق. يقول سعد (27 عاما) لوكالة فرانس برس "أريد أن أوصل فكرة أن من الضروري أن نبقى هنا، أن نبني بلدنا أولا، ثم نذهب إلى بلدان أخرى".

ويضيف أن هؤلاء "هاجروا بسبب الضغوط والأشياء التي حصلت في البلد وجعلته غير صالح للسكن، والسبب الرئيسي هو الحكومة الموجودة داخل المنطقة الخضراء". أفضل من لا شيء يصر سعد على أن الفن قد يكون وسيلة للتصدي لأشد التحديات التي تواجه العراق، من موجات الهجرة ومرحلة ما بعد تنظيم داعش، إلى جانب الفقر والتلوث. يلفت سعد، العضو أيضا في مجموعة "تركيب" الفنية الشبابية العراقية، إلى أن "المجتمع العراقي اعتاد على كل أنواع التظاهر والاحتجاج يريد شيئا جديدا"، مضيفا "للأسف الفن عندنا شيء جديد، والفن المعاصر بالذات، فهذا سيؤثر في المجتمع". وقد شهد العراق موجات عدة من انعدام الاستقرار الأمني منذ 2003، مرورا بسنوات من العنف الطائفي والتفجيرات الدامية، وصولا إلى ثلاث سنوات من المعارك ضد تنظيم داعش انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2017. كانت تلك السنوات الخمس عشرة كافية لتشويه العاصمة، حيث تغلق حواجز الشرطة شوارع ومناطق بأكملها، غير تلك المحاطة بأسوار إسمنتية عالية، خصوصا تلك التي تضم مباني قد تشكل هدفا محتملا لأي اعتداء.

يمتد واحد من أعمال "جولة في بغداد"، على طول جدران إسمنتية عند سوق مزدحمة مفتوحة ملاصقة لأحد المصارف. يقول صاحب الفكرة المصور الفوتوغرافي حسين مطر إن "كل شيء في المدينة كان سيئا، لكن يمكن تغييره". كان مطر قد أعاد تصوير نسخ جديدة من صور قديمة لبغداد التقطت قبل عقود، وعلق الصور للمقارنة على منازل عراقية متهالكة في شارع الرشيد بوسط العاصمة. رغم هذا التفاؤل، فإن معظم تراث بغداد تعرض "للتشويه" بشكل دائم، بحسب ما تقول الباحثة المتعاونة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى سيسيليا بييري. ومبادرات كتلك الجولة، رغم أنها تحسن الوضع، لكنها لم تصل إلا إلى فئة صغيرة من المجتمع العراقي. وتشير بييري، المتخصصة في التاريخ الحضري الحديث في العراق إلى أن "هناك مزيدا من المقاهي مع الشباب، ومبادرات أكثر إبداعا، لكنها في المجال المحدود للبرجوازية الحضرية المتعلمة". لكنها تضيف "إنه أفضل من لا شيء، لكن ليس كافيا ليرتوي المجتمع بأكمله". التاريخ أقوى من الفن وفعليا، كان المتسوقون يبدون اهتماما أكبر على طول شارع الرشيد ببسطات ساعات اليد، والسمك النهري والأحذية الرياضية المقلدة، أكثر من المعرض الفني المفتوح. وبدا المارة في حيرة من أمرهم، حتى سأل واحد منهم أحد المنظمين "هل أنت عراقي؟". مع بدء غروب الشمس في ساحة التحرير بوسط العاصمة، أقام الفنان لؤي الحضاري معرضه، وهو عبارة عن تمثال وردي لامرأة بسلاسل تتدلى من معصميها، تمثل النساء اللواتي سُبين واستعبدن جنسيا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية خلال سيطرته على ما يقرب من ثلث مساحة العراق في العام 2014.