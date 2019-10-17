من 1 إلى 700.. فيديو واحد يجمع كل أهداف رونالدو

جمع أحد عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدافه الـ 700 في فيديو واحد نشره عبر موقع يوتيوب.

وكان رونالدو تمكن من إحراز الهدف رقم 700 بمسيرته الكروية في مواجهة أوكرانيا التي خسرها رفاق "الدون" قبل أيام بنتيجة 1-2.

وأهدر الدون العديد من الفرص في المباراة قبل أن تحتسب ركلة جزاء للبرتغال نفذها رونالدو (34 عاما) في الدقيقة 72.

وحمل هذا الهدف الرقم 95 لرونالدو مع منتخب بلاده و700 بمسيرته.

ومن الأهداف الـ 700 سجل رونالدو 450 هدفا مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و32 مع يوفنتوس، إضافة إلى 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.