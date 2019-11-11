من 60 دولة.. تركيا تعلن رسميا بدء ترحيل عناصر داعش إلى بلدانهم

أعلن التلفزيون الرسمي التركي الاثنين البدء رسميا في ترحيل عناصر داعش إلى بلدانهم، وفق مراسل الحرة.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد قال في وقت سابق إن أنقرة سترسل "الإرهابيين" إلى بلدانهم.

ولم تحدد تركيا الدول التي سترحل عناصر داعش إليها، وبحسب الإعلام التركي فإن عناصر داعش الذين هددت تركيا بترحيلهم ينتمون إلى 60 دولة خمسة منها في أوروبا.

وأعلنت تركيا أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم الآن في السجون التركية، وشنت القوات الأمنية التركية في الأسبوعين الماضيين حملة اعتقلت من خلالها أشخاصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش.

كما أعلنت أنقرة القبض على المسؤول عن التعليم في تنظيم "داعش" في ولاية كوجا إيلي التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن الخميس اعتقال نجل زعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي، مشيرا إلى أنه موجود بين أفراد الأسرة الموقوفين في تركيا.

وكانت تركيا أعلنت القبض على شقيقة وأرملة أبو بكر البغدادي الذي قتل في نهاية أكتوبر الماضي في هجوم نفذته وحدة خاصة أميركية.

وتواجه تركيا اتهامات بأنها تسترت على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.