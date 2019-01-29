قال مصدر في كوريا الشمالية تحدث مع موقع "Radio Free Asia" إن النظام أمر كل مواطن بتسليم 100 كيلوغرام من البراز يوميا لاستخدامها سمادا في الزراعة.

هذه التعليمات صدرت بعد خطاب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد، قال فيه إن الزراعة ستكون الأداة الأساسية للانتعاش الاقتصادي.

وتمت تعبئة الأمة بأكملها بعد خطاب كيم لإنتاج السماد بهذه الطريقة.

وأضاف أن السلطات في كل منطقة محلية تتولى تكليف المصانع والمؤسسات بتحديد حصص الإنتاج لكل فرد.

وأوضح أنهم يطلبون من كل مواطن تزويد السلطات بـ100 كيلوغرام من البراز يوميا أو ثلاثة أطنان شهريا.

وفي حال عجز المواطن عن توفير هذه الكمية من الفضلات، سيكون أمامه خيار آخر هو توفير 300 كيلوغرام من السماد المخلّط (الكمبوست) أو السماد الحيواني.