"مهم للغاية".. ترامب قد ينشر اتصالا ثانيا أجراه مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية".

وأضاف "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".

وينفي ترامب ارتكابه أي مخالفة بضغطه على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لفتح تحقيق بكسب غير مشروع بحق جو بايدن وابنه هانتر.

وكان ترامب قد وصف محادثته الهاتفية الأولى مع زيلينسكي بأنها "مثالية" على الرغم من أن الديمقراطيين يعتبرون المحضر الذي نشره البيت الأبيض داعما للاتهامات التي أطلقت بحقه.



وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من عشرة شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقا بحق جو بايدن وابنه هانتر.



وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.