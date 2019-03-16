مواجهات بين السترات الصفراء والشرطة

اشتبك متظاهرون من السترات الصفراء الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في باريس وذلك خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الـ18 على التوالي المناوئة لللسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.



وألقى متظاهرون قنابل دخان وأشياء أخرى على عناصر الأمن، وبدأوا في الدق على نوافذ شاحنة للشرطة ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التراجع، وفق ما أفادت به وكالة أنباء أسوشييتد برس.

في وقت لاحق، أطلق مدفع مياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد المحتجين، وشوهدت سيارة محترقة في مكان قريب.



وأعلنت الشرطة اعتقال 20 شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.



وبعد تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في نهاية الأسبوع، نظمت مجموعات السترات الصفراء السبت العشرات من الاحتشادات والمسيرات في العاصمة وحولها.