مواجهات عنيفة في ضواحي طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة جدا في مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقالت مصادر عسكرية إن إمدادات وصلت إلى طرفي النزاع الليلة الماضية، وتدور المواجهات المسلحة في مناطق عين زارة ووادي الربيع وبالقرب من مطار طرابلس العالمي المقفل منذ سنوات في جنوب العاصمة الليبية.

وأفاد مراسل الحرة في العاصمة الليبية بأنه حتى الآن لا توجد حصيلة للضحايا ولا توجد تطورات ميدانية كبيرة على الأرض.

ولكن مصادر غير رسمية في الطرفين قالت إن القوات التابعة لخليفة حفتر تقدمت قليلا في منطقتي عين زارة والخلة في جنوب طرابلس، ولكن التقدم ليس كبيرا أو مهما.

كذلك قامت الطائرات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقصف موقعين بالقرب من مطار طرابلس العالمي المقفل، وفي شارع الخلاطات في منطقة الخلة.

المصدر: الحرة