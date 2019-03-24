'مواكب العمال' تطالب بتنحي البشير

شهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم الأحد تظاهرات شارك فيها مئات السودانيين للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على هذه التظاهرات، حسبما ذكر مراسل الحرة.

وشهدت أحياء أبوروف وودنوباوى فى أم درمان تظاهرات شارك فيها مئات الشبان فرقتها أجهزة الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع وجرت عمليات كر وفر بين المحتجين والشرطة فيما شهدت منطقة الدروشاب شمالي الخرطوم بحري تظاهرات أيضا.

وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض الذى يقود حراك الشارع دعا إلى تنظيم تظاهرات سلمية الأحد تحت مسمى "مواكب العمال" وذلك للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة .

ويشهد السودان موجة احتجاجات وتظاهرات منذ التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر قتل خلالها 33 شخصا حسب إحصاءات رسمية فيما تقول المعارضة إن عدد الضحايا يفوق 55 قتيلا ومئات الجرحى والمعتقلين.