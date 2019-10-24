شاحنات لحزب الله وأمل تقتحم ساحة التظاهر.. وفيديو لتصدي المحتجين

اقتحم مسلحون من حركة أمل وحزب الله، الخميس، ساحة رياض الصلح وسط بيروت في محاولة للاعتداء على المتظاهرين.

وأوضحت مصادر "الحرة" أن مسلحين موالين لحركة أمل وحزب الله تمكنوا من التسلل إلى باحة الاعتصام، ورفعوا شعارات مؤيدة لحزب الله، قبل وقوع صدامات أثناء محاولة المحتجين التصدي لهم.

وتحدثت التقارير عن حدوث إصابات وحالات إغماء جراء المواجهات بين الطرفين.

وقال ناشطون ان المسلحين يرفضون مغادرة ساحة رياض الصلح، وقد تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك بحسب التقارير.

ونفى قيادي في حركة أمل لمراسلة الحرة، علاقة الحركة بما جرى في ساحة رياض الصلح.

وهذه ليس المرة الأولى التي يتعدى فيه مناصرون لحزب الله وحركة أمل على المتظاهرين.

فمع بداية الاحتجاجات، أظهرت فيديوهات مواكب ظهرت فيها دراجات نارية ترفع أعلام حزب الله وحركة أمل، قال النشطاء إنها كانت تجوب شوارع العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد، لا سيما الجنوب.

وقال النشطاء إن بعض راكبي الدراجات كانون يحملون أسلحة نارية، الأمر الذي أثار بلبلة بين المتظاهرين في بيروت وبعض المناطق الجنوبية التي يعتبرها حزب الله وحركة أمل معقلا لهما.

وسجل ناشطون تعرض المتظاهرون للتهديد وإشهار السكاكين في وجوههم لإرغامهم على إنهاء احتجاجاتهم التي تطال رموز الطبقة السياسية بما فيها زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وزعيم حركة أمل ومجلس النواب، نبيه بري.

​وقد اشتبكت القوى الأمنية مع مؤيدين لحزب الله و حركة أمل، ولاحقتهم لمنعهم من الوصول إلى المعتصمين في رياض الصلح وساحة الشهداء.‏

ورغم كل محاولات الترهيب والتخويف والإغراءات يتمسك المتظاهرون برحيل هيكل النظام، بما فيه حزب الله.

ويشهد لبنان منذ ليل الخميس تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مرورا ببيروت.​