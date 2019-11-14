موتورولا تصنع "الهاتف الذي تريده"

كشفت شركة موتورولا الأميركية النقاب رسميا عن هاتفها الجديد القابل للطي " RAZR" بتصميم مشابه إلى حد كبير لهاتفها الكلاسيكي"RAZAR V3" الذي امتلك شعبية واسعة عام 2004.

ونشرت موتورولا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في تويتر، يظهر الهاتف الجديد، وجاء بنسخة مماثلة للهاتف الكلاسيكي، إلا أنه يبدو أوسع قليلا.

كما أن الهاتف الجديد جاء بحجم يتناسب مع جيب المستخدم ويمكن انهاء المكالمة بمجرد طي الهاتف، كما كان يحدث في السابق مع النسخة القديمة.

وتم استبدال لوحة المفاتيح التي كانت موجودة بالنسخة الكلاسيكية بشاشة تعمل باللمس وتستخدم واجهة آندرويد.

الجهاز الجديد من موتورولا يحتوي على شاشة OLED داخلية قابلة للطي بقياس 6.2 بوصة بدقة عالية لتعطى صورة واضحة كمثيلاتها في هواتف الشركات الأخرى القابلة للطي، مع احتواءه على شاشة إضافية خارجية بقياس 2.7 تدعم عددا من مهام التطبيقات الرئيسية دون اللجوء لفتح الهاتف.

وبالنسبة للكاميرا فالهاتف مزود بكاميرا مزدوجة رئيسية بدقة 16 ميجا بكسل وثانية بدقة 5 ميجا بكسل مع قدرة تصوير فيديوهات بدقة "4K".

أما السعر فسيكون 1500 دولار للطلب المسبق الذي سيفتح في 26 ديسمبر المقبل على أن يتوفر في الولايات المتحدة من قبل شركات اتصالات حصرية خلال يناير 2020، فيما سيتم بعدها إطلاق الهاتف في باقي دول العالم.