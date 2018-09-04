طالبان تعلن وفاة زعيم شبكة حقاني

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقاني زعيم شبكة حقاني المتشددة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وبحسب موقع سايت لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت فقد توفي حقاني بعد معاناة طويلة مع المرض.

وشبكة حقاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان ونسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي، كما يُشتبه في أنها على علاقة بتنظيم داعش الذي شن اعتداءات دامية في كابول.

ولم يتم إعطاء أي توضيح حول تاريخ أو مكان وفاة حقاني، لكن كانت هناك شبهات بأنه كان في باكستان وأنه تجاوز الـ70 من العمر.

وهذه أول مرة يرد تأكيد حول موت حقاني، إذ كانت شائعات حول وفاته قد سرت مرات عدة منذ عام 2008 وآخرها في 2015 لكن من دون أي تأكيد من طالبان.

وأسس حقاني الشبكة التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي بهدف محاربة الوجود السوفياتي في أفغانستان. إلا أن حقاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينيات انتقل اعتبارا من عام 2001 إلى محاربة القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي.

وبحسب خبراء من غير المتوقع أن يكون لوفاته التي كانت مرتقبة سوى تأثير محدود على تطور الوضع في أفغانستان وباكستان إذ يدير نجله سراج الدين حقاني الشبكة الآن.

وكان قائد أركان الجيش الأميركي الأسبق مايك مولن قد اعتبر في أيلول/سبتمبر 2011 أن شبكة حقاني هي "الذراع العسكرية الحقيقية" لباكستان في أفغانستان، موجها أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات الباكستانية التي تتمتع بنفوذ قوي.

المصدر: أ ف ب