عملية "نبع السلام" تسبب موجة نزوح للمدنيين شمالي سوريا

قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، الأربعاء، إن مدنيين بدأوا بالنزوح من المناطق التي تتعرض للقصف التركي شمالي سوريا.

وذكر المتحدث باسم القوات في منبج، شيروان درويش، لموقع الحرة أن المدنيين أخذوا بالخروج من المناطق التي تتعرض للقصف الذي تشنه القوات التركية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في اليوم الأربعاء.

وأضاف درويش أن حالة من الذعر والخوف تسود بين صفوف المدنيين في تلك المناطق.

وحصل موقع الحرة من مصادر في قوات سوريا الديمقراطية على صور تظهر عمليات النزوح والقصف الذي طال منطقة تل أبيض.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "النازحين من منطقة رأس العين يتوجهون جنوباً نحو مدينة الحسكة، فيما يفر سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة" التي بقيت بمنأى من القصف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا ضد القوات الكردية وأطلق عليها اسم "نبع السلام".