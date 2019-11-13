مودريتش يفوز بجائزة القدم الذهبية لعام 2019

فاز النجم الكرواتي ولاعب ريال مدريد لوكا مودريتش، الثلاثاء، بجائزة القدم الذهبية الخاصة بعام 2019، والتي تمنح للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم 29 عاما.

وتسلم مودريتش الجائزة بموناكو ليصبح اللاعب السابع عشر الذي يفوز بهذه الجائزة، وكان أول من فاز بها اللاعب الإيطالي روبيرتو باجيو في 2003.

كما أصبح مودريتش أول لاعب كرواتي يفوز بالجائزة، وثاني لاعب في ريال مدريد، بعدما فاز بها من قبل رونالدو البرزايلي في عام 2006.

وقال مودريتش: "إنه لشرف لي ان أتلقى هذه الجائزة، عدت إلى أفضل مستوي لي، كما ظهر في المباراة الأخيرة ضد إيبار".

وأضاف "هناك سبع مباريات هامة جدا حتى نهاية العام، وسوف نحاول الحفاظ على اللعب بشكل جيد".

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام 2018، كما فاز بعدد من الألقاب رفقة فريقه الإسباني ريال مدريد.