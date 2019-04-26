مورغان ستانلي وكاليفورنيا.. تسوية جديدة

وافق بنك مورغان ستانلي، أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم، على ضخ 130 مليون دولار في أكبر نظام تأمينات عام في أميركا، لتسوية اتهامات للبنك ببيعه عن عمد استثمارات خاسرة تسببت في خسارة مالية لصناديق التقاعد لملايين العمال والموظفين.

وأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا إكزافيير بيتشيرا التسوية الخميس والتي تتضمن دفع البنك 150 مليون دولار تقسم إلى 122 مليونا لصالح نظام صندوق التقاعد للموظفين في كاليفورنيا وثمانية ملايين تذهب لنظام التقاعد للمعلمين بالولاية والبقية لصالح مكتب المدعي العام.

وقال بيتشيرا إن الولاية استعادت منذ 2008 قرابة 1.3 مليار دولار من بنوك ومؤسسات مالية أخرى.

وكان مورغان ستانلي قد باع بين العامين 2003 و2007 لجهتي التقاعد حزما من قروض الإسكان، يقول بيتشيرا إن البنك لم يقيمها بشكل سليم ليستبعد القروض عالية المخاطر.

وتعد هذه التسوية، المتعلقة بالأزمة المالية في 2008، الأحدث لمورغان ستانلي مع جهة حكومية.

وكان البنك الاستثماري الضخم وافق في 2016 على دفع 2.6 مليار في تسوية لصالح الحكومة الفدرالية.