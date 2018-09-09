موريتانيا.. الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الأحد أن الحزب الحاكم "الاتحاد من اجل الجمهورية" بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز تصدّر بفارق شاسع عن بقية منافسيه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت في البلاد في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال المتحدّث باسم اللجنة مصطفى سيد المختار إنه من أصل 157 مقعداً نيابياً جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم بـ67 مقعداً مقابل 14 لحزب "التواصل" الإسلامي المعارض.

وفي ما خصّ انتخابات المجالس الجهوية والبلدية فقد حصل الحزب الحاكم على أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلساً، و104 بلديات من أصل 219 بلدية.

ومن المقرر إجراء دورة ثانية في 15 الجاري لحسم المقاعد المتبقية، وهي 12 دائرة نيابية و تسع دوائر جهوية و108 بلديات.

وقال المتحدث إن أحزابا أخرى من "المعارضة والموالاة ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية بنواب يتراوح عددهم بين نائب واحد وستة نواب".

واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز وللمعارضة على السواء، وذلك قبل أقلّ من عام من الانتخابات الرئاسية المقرّرة منتصف 2019.