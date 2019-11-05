موريتانيا.. قوات الأمن تفض اعتصاما طلابيا ولقطات توثق الاشتباكات

محمد فاضل - موريتانيا

أصيب طلاب بجروح متفاوتة وبحالات إغماء في موريتانيا الثلاثاء، جراء استخدام الشرطة القوة من أجل تفريق تجمعات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي.

وكان المتظاهرون قد اعتصموا منذ أسابيع أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة نواكشوط احتجاجا على قرار أصدره الوزير، يقضي بمنع من تجاوزوا سن الخامسة والعشرين من التسجيل في الجامعة.

وتتدخل الشرطة كل مرة لفض الاعتصام مستعملة الهراوات والعصي، لكن يعود الطلاب من جديد في اليوم اللاحق من أجل الاعتصام مجددا.

وقد نددت أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية بقرار الوزير وقمع الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين، معتبرين ذلك تراجعا كبيرا على مستوى الحريات.

ويأتي قرار فض الاعتصام مناقضا لما تعهد به الوزير الأول سابقا بإعادة النظر في القرار، والذي كان يتزامن مع عنف يتعرض له المتظاهرون بشكل شبه يومي.