أمم إفريقيا.. موريتانيا تلعب كل أوراقها!

يخوض المنتخب الموريتاني السبت، والوافد العربي الجديد لمنافسات كأس أمم إفريقيا، ثاني لقاء له برسم الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

موريتانيا التي خسرت مباراتها الأولى ضد مالي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، مجبرة على الفوز أمام أنغولا، لكن مهمتها لن تكون سهلة على اعتبار قوة الفريق الأنغولي وخبرته في المنافسة.

المدرب الفرنسي كورنتين مارتينيز، قال في مؤتمر صحفي إن لقاء أنغولا، رغم صعوبته، إلا أنه يشكل فرصة أمام المنتخب لإنعاش حظوظه في التأهل للدور المقبل.

وقال مارتينيز "للاعبين فرصة في المباراة المقبلة للتعبير عن أنفسهم في أمم إفريقيا”، وتابع "في مباراة مالي قمنا بعدة أخطاء حول مسألة امتلاك الكرة، المباراة كانت صعبة علينا بعد تلك النتيجة".

وعن الهزيمة الثقيلة التي مني بها "المرابطون" أمام مالي أوضح مارتينيز "كانت لدينا رهبة كبيرة، إنها المشاركة الأولى، وسنعمل على التعويض أمام أنغولا التي نعرفها جيدا".

يذكر أن موريتانيا تأهلت لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد فوزها بهدف نظيف على الفريق الأنغولي نفسه شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن التصفيات المؤهلة للـ "كان".