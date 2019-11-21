مورينيو يصبح ثاني أعلى المدربين أجرا في العالم

أصبح المدرب المعروف جوزيه مورينيو، ثاني أعلى المدربين أجرا في العالم، بعد تعاقده الأربعاء، مع نادي توتنهام، على راتب سنوي قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 19 مليون دولار)، وفق ما تناقلته الصحافة البريطانية.

غريمه السابق في الدوري الإسباني، بيب غوارديولا، يحتل المركز الأول في ترتيب المدربين الأعلى أجرا في العالم بالعقد الذي يربطه مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بقيمة عشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار).

أما المركز الثالث في الترتيب العالمي فيعود لمدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيموني، الذي يتقاضى سنويا 22 مليون يورو (نحو 17 مليون دولار).

رئيس نادي توتنهام، دانيال ليفي قال في تصريحات الأربعاء "مع جوزيه لدينا أحد أكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد إحرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته".

وأضاف "لقد فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي أشرف على تدريبها، نعتقد بأنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس الى اللاعبين".

ولم يشرف مورينيو (56 عاما) على أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مورينيو عبر أمام الصحفيين عن "فخره" بالعقد الذي أمضاه مع توتنهام وقال "أنا فخور للانضمام إلى ناد يملك إرثا كبيرا وأنصارا شغوفين" وأضاف "العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا المشروع".

وسيكون نادي توتنهام ثالث محطة تدريبية في إنكلترا للبرتغالي مورينيو بعد تشيلسي (2013-2015) ومانشستر يونايتد (2016-2018).

توتنهام أكد في بيان أن العقد الذي يربط النادي مع مورينيو يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.