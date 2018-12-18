هل يستحق مورينيو الإقالة؟

للمرة الثالثة يلعب مدرب ليفربول يورغن كلوب، دورا غير مباشر في إقالة البرتغالي مورينيو من ناديه، فبعد خسارة مانشتسر يونايتد أمام ليفربول الأحد، قررت إدارة مانشستر إقالة مورينيو من إدارة النادي.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر آخر مباراة له أمام غريمه التقليدي ليفربول المتصدر 1-3 الأحد، ليبتعد عنه بفارق 19 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز.

لكن هناك سابقتين، الأولى كانت في دوري الأبطال 2013، عندما واجه ريال مدريد بقيادة مورينيو بروسيا دروت موند الألماني بقيادة كلوب، وقد خسر الملكي بنتيجة مذلة 4-1، وقد أقيل مورينيو بعدها بشهر.

أما المرة الثانية، فكانت في 2015 عندما واجه تشيلسي تحت قيادة مورينيو، ليفربول بقيادة كلوب في مباراة بالدوري الإنكليزي، حيث مني تشيلسي بهزيمة مذلة 3-1 تركته في المركز الـ 15 في جدول الدوري، ولم يمر شهر حتى أقيل مورينيو من تشيلسي.

وتتردد حاليا أسماء أربعة مدربين لتولي مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو، وهم الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ماوريسيو بوشتينو، والإيطالي ماوريسيو بوشتينو، والإنكليزي إيدي هويي.

من ناحية أخرى علق لاعبون ورياضيون على خبر إقالة مورينيو، فيما لم يستطع آخرون إخفاء فرحته بإقالته.

نجم ليفربول السابق والمحلل الكروي الحالي جيمي ريدناب، اعتبر أن مورينيو استحق إقالته من منصبه، مجيبا لدى سؤاله عما حدث بالقول "أين نبدأ؟ أعتقد، أنه إذا كنت تتطلع للانضمام إلى ناد والقيام بكل شيء سيء من أجل إقالتك، فافعل ما قام به جوزيه مورينيو".

لاعب مانشستر السابق ريو فرديناند، قال في تغريدة إنه كان أحد أكبر الداعين لقدوم مورينيو إلى مانشستر منذ عامين، لكن تبين له أن الفريق بحاجة إلى أفكار جديدة.

أما لاعب وسط مانشستر، الفرنسي بول بوغبا فلم يصدر أي تعليق على إقالة المدرب البرتغالي، لكنه نشر في حسابه على تويتر صورة تعكس شعوره تجاه مورينيو، قائلا تحتها بنظرة ساخر "ضعوا التعليق المناسب" قبل أن يزيلها بعد فترة وجيزة.

مهاجم يونايتد السابق الأسكتلندي براين ماكلير، فرأى أنه لا يجب تحميل مورينيو المسؤولية بأكملها، مغردا على تويتر "لا يجب أن يكون الوحيد الذي يرحل!!!".

مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل اعتبر لشبكة "سكاي سبورتس" أن إقالة مورينيو جاءت نتيجة غياب الدعم من مجلس إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، معتبرا بأن مدرب توتنهام الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو المرشح الأفضل لاستلام المهمة.