أعلن برشلونة الخميس ضم مدافع بلنسية جيسون موريو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لبقية الموسم 2018-2019، وتضمن الاتفاق إمكانية شراء اللاعب بقيمة 25 مليون يورو".

ويعاني برشلونة من نقص في الخط الخلفي بعد إصابة صمويل أومتيتي مدافع فرنسا، وحاجته إلى علاج في الركبة بينما سيغيب توماس فرمالين، المبتلى بالإصابات، لمدة شهر واحد على الأقل بسبب إصابة في الساق.

وانتقل موريو (26 عاما) من كولومبيا إلى إيطاليا وعمره 18 عاما للعب في صفوف أودينيزي قبل أن ينتقل إلى غرناطة الإسباني ثم إنترناسيونالي الإيطالي في 2015.

والتحق موريو ببلنسية على سبيل الإعارة في 2017 قبل أن ينضم بشكل نهائي في آب/ أغسطس مقابل حوالي 12 مليون يورو، لكنه خاض ثلاث مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وشارك المدافع في 27 مباراة مع كولومبيا لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدر: رويترز