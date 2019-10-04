موسكو تستدعي السفير الإيراني بعد توقيف صحافية روسية في طهران

استدعت روسيا، الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو، بعد اعتقال صحافية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن السفير "استدعي الى الوزارة لكي يوضح سريعا ظروف ما حصل" وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحافية يوليا يوزيك.

ولاحقا، قالت الدبلوماسية الروسية في بيان إنه خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي إيغور موغولوف أكد السفير أن "يوليا يوزيك أوقفتها قوات الأمن لإعطاء معلومات عن مسائل تتعلق بها وسيتم الإفراج عنها قريبا".

وبحسب الناطق باسم السفارة الروسية في طهران أندريه غانينكو، فإن الصحافية البالغة من العمر 38 عاما، متهمة بأنها عملت لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وبحسب الصحافي الروسي بوريس فويتسيكوفسكي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام بأنه زوجها السابق، فإن يوليا يوزيك، أوقفت في طهران في غرفتها في الفندق من قبل الحرس الثوري، وأودعت السجن الخميس.

ومن المرتقب أن تعقد جلسة استماع في المحكمة السبت.

وقال فويتسيكوفسكي على فيسبوك إنها تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات".

وكانت الصحافية يوزيك عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة "نيوزويك" الأميركية. كما ألفت كتابا عن مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان العام 2004