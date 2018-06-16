فيديو صادم.. سيارة أجرة تدهس مشجعين في موسكو

صدمت سيارة أجرة السبت حشدا من المارة في وسط موسكو على مسافة قريبة من الساحة الحمراء وأصابت ثمانية مشجعين مكسيكيين بجروح.

وأوقف السائق الذي يبدو أنه فقد السيطرة على سيارته بحسب السلطات الروسية، وذلك تزامنا مع استضافة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "صعد سائق سيارة أجرة على الرصيف وصدم مارة. بحسب المعطيات الأولية، تولت الأجهزة الطبية أمر ثمانية أشخاص".

واضافت أن "السبب الاولي للحادث هو فقدان السيطرة على السيارة. تم توقيف السائق واقتياده الى مركز الشرطة"، موضحة أنه "يجري التحقق من هذه المعلومات".

وقال مصدر طبي لوكالة انترفاكس الروسية "إنه حادث سير عابر لم يتسبب بجروح خطيرة".

وتبين أن السائق من قرغيزستان وعمره 28 عاما حسب نسخة من رخصة قيادته نشرها المركز عبر تويتر.

وأظهرت صور أخرى نشرها المركز على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة الأجرة على الرصيف، فيما أظهرت صور جوية وجود خمس سيارات للشرطة في مكان الحادث وسيارتي إسعاف.

يذكر أن نسبة الوفيات جراء حوادث السير في روسيا مرتفعة بسبب تعاطي الكحول وسوء حال البنى التحتية وعدم احترام قانون السير.

وفي 2017، قضى أكثر من 19 ألف شخص على الطرق الروسية.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من أن الإرهابيين قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دون أن تشير إلى أي تهديد محدد.

وقالت الوزارة في تحذير سفر الجمعة: "تمثل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم هدفا جذابا للإرهابيين".

وحثت وزارة الخارجية الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى روسيا بشكل عام بسبب خطر الإرهاب علاوة على مضايقات وابتزاز المسؤولين في إنفاذ القانون.