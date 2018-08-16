موسم الحج.. بالأرقام والصور

يقترب عدد الحجاج هذا العام من مليوني شخص، سيضافون إلى 54 مليون مسلم أدوا فريضة الحج خلال 25 عاما، منهم أكثر من 43 ألف حاج استفادوا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من مختلف دول العالم.

وفيما يلي أبرز أرقام موسم الحج هذا العام:

عدد الحجاج

أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، حتى صباح الثلاثاء بلغ مليونا و657 ألف حاج.

وكانت أكثر جنسياتهم على الترتيب: الإندونيسية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، التركية، الإيرانية.

أما حجاج الداخل فقد بلع عددهم نحو 225 ألفا حتى الآن.