يعبرون ليبيا إلى الموت

خاص لـ"موقع الحرة"- معاذ فريحات
"نصيحتي لكل من يفكر في الإقدام على هذه الرحلة الخطرة هي ألا يغادر بلده. أوروبا ليست هي الجواب لكل أحلامنا".
نصيحة يوجهها جيم، وهو واحد من بين عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يبدو أن الويلات تلاحق أحلامهم بدءا من مشقة البحث عن حياة في أوروبا إلى السخرة في ليبيا.
في ليبيا التي تعاني من عدم الاستقرار، ينشط تجار البشر في اصطياد مهاجرين أفارقة والاتجار بهم واحتجازهم خاصة النساء والأطفال الذين يستخدمون في العبودية الجنسية.
شبكات التهريب المتخصصة بالاتجار بالبشر، تمتد أحيانا في أكثر من دولة، إذ يوجد بعضها في كل من: ليبيا، النيجر، نيجيريا، تشاد، إرتيريا، إثيوبيا، الصومال، السودان.
وتقوم هذه الشبكات بخداع الباحثين عن حياة أفضل والهاربين من النزاعات والعنف في بلدانهم، ويدفع المهاجرون للمهربين من أجل ايصالهم إلى طرابلس في المرحلة الأولى ليصار إلى ايصالهم لوجهة أخرى فيما بعد، لكن بعد تجاوزهم الحدود الليبية فإنهم معرضون لجميع أنواع الإساءة، إذ يتحولون من باحثين عن الهجرة إلى عمال بالسخرة التي يمكن أن تصل للعبودية الجنسية للنساء والأطفال منهم.
هذه قصة متكررة يرويها ضحايا الاتجار بالبشر، وتنشط مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومؤسسات أهلية في نشرها وترويجها.
نقص في الأرقام
لا توجد أرقام دقيقة للمهاجرين من الدول الأفريقية، خاصة أن رحلة العديدين لا تنتهي بالوصول للوجهة التي يريدونها، إذ يبقى العديد منهم في دول بشمال أفريقيا رغما عنهم، وبالمجمل وثقت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد عن 432 ألف مهاجر في ليبيا في خمس سنوات، منذ إعلان حالة الطوارئ.
ودخل أوروبا منذ بداية 2018 أكثر من 55 ألف مهاجر ولاجئ عن طريق البحر، مقابل 111 ألف شخص في 2017، وأكثر من ربع مليون شخص في 2016، وفقا للأمم المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن 100 ألف مهاجر يدخلون ليبيا سنويا، وتتراوح أعداد العابرين من السودان باتجاه ليبيا بين 10 آلاف و12 ألف مهاجر شهريا، وفق تقرير الأمم المتحدة.
تجارة بمئات الملايين
وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن عصابات التهريب تحقق 760-1100 مليون دولار سنويا.
وتختلف قيمة ما يدفعه المهاجر الواحد لعصابات التهريب بالاعتماد على بلد المغادرة ومناطق الترانزيت التي سيعبر منها انتهاء بالدولة التي يريد الوصول إليها.
وتتراوح الرسوم بين ألفين وأربعة آلاف دولار للطريق البرية، إذ يدفع العابرون عن طريق إرتيريا والسودان أو إثيوبيا وليبيا أو مصر حوالي أربعة آلاف دولار، فيما يدفع الراغبون بالمرور عن طريق الصومال والسودان مرورا بليبيا أو مصر ما يتراوح بين ألفي دولار و3500 دولار.
ويدفع المهاجر للعصابات ما بين 500 دولار إلى 2500 دولار عن الطريق البحرية، حيث تكون الرحلة من شواطئ ليبيا نحو إيطاليا.
2018.. الأكثر دموية
وترى منظمة الهجرة الدولية أن عام 2018 هو الأكثر دموية على المهاجرين من السواحل الليبية، إذ مات 1500 مهاجر أثناء محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وتظهر الأرقام انخفاض أعداد المهاجرين عبر البحر بنسبة 80 في المئة، إلا أن نسبة الوفيات في ارتفاع، إذ يموت مهاجر واحد من بين كل 17 شخصا متجه إلى إيطاليا، فيما يموت مهاجر واحد من بين كل 70 شخصا متجه نحو إسبانيا.
أطفال عابرون إلى الموت
وتشير البيانات إلى أن الأطفال المهاجرين من ضمن الفئات التي تتعرض إما للموت أو العبودية.
ومات في منتصف شهر تموز/ يوليو الحالي ستة أطفال وامرأة وشاب اختناقا داخل شاحنة أثناء محاولة عبورهم لإيطاليا، عثرت عليها السلطات الليبية قبل وصولها إلى الحدود التونسية.
وعثرت السلطات على 100 مهاجر من جنسيات أفريقية وآسيوية داخل الشاحنة.
وبحسب دراسة مكتب الأمم المتحدة، فقد وصل أوروبا حوالي 34 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم خلال العام 2016.
تدابير دولية
وبحسب بيانات صحافية للمنظمة الدولية للهجرة فإن عدد اللاجئين العائدين طوعيا في 2017 بلغ حوالي 20 ألف شخص، أغلبهم من الجنسية النيجيرية، إذ يشكلون أعلى نسبة من المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا.
وعبر 54 ألفا ليبيا في 2016-2017 بهدف الذهاب إلى أوروبا، حيث "تقطعت بهم السبل" في ليبيا على حد تعبير المنظمة.
عقوبات دولية
وفي سابقة في مجلس الأمن فقد فرض عقوبات على ستة مهربين يترأسون شبكات للاتجار بالبشر في ليبيا.
ووقعت العقوبات على أفراد بشكل مباشر على كلا من: مصعب أبو قرين، محمد كشلاف، عبدالرحمن ميلاد، إرمياس جيرماي، وفيتيوي عبدالرزاق، وأحمد عمر الدباشي على لائحة الأشخاص المعاقبين.
وتشمل العقوبات تجميد أموالهم وفرض حظر سفر عليهم إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
هذا وكانت شبكة سي ان ان قد نشرت تحقيقا لمزادات لبيع المهاجرين كعبيد في ليبيا.