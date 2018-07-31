يعبرون ليبيا إلى الموت

نصيحة يوجهها جيم، وهو واحد من بين عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يبدو أن الويلات تلاحق أحلامهم بدءا من مشقة البحث عن حياة في أوروبا إلى السخرة في ليبيا.

"نصيحتي لكل من يفكر في الإقدام على هذه الرحلة الخطرة هي ألا يغادر بلده. أوروبا ليست هي الجواب لكل أحلامنا".

في ليبيا التي تعاني من عدم الاستقرار، ينشط تجار البشر في اصطياد مهاجرين أفارقة والاتجار بهم واحتجازهم خاصة النساء والأطفال الذين يستخدمون في العبودية الجنسية.

شبكات التهريب المتخصصة بالاتجار بالبشر، تمتد أحيانا في أكثر من دولة، إذ يوجد بعضها في كل من: ليبيا، النيجر، نيجيريا، تشاد، إرتيريا، إثيوبيا، الصومال، السودان.

وتقوم هذه الشبكات بخداع الباحثين عن حياة أفضل والهاربين من النزاعات والعنف في بلدانهم، ويدفع المهاجرون للمهربين من أجل ايصالهم إلى طرابلس في المرحلة الأولى ليصار إلى ايصالهم لوجهة أخرى فيما بعد، لكن بعد تجاوزهم الحدود الليبية فإنهم معرضون لجميع أنواع الإساءة، إذ يتحولون من باحثين عن الهجرة إلى عمال بالسخرة التي يمكن أن تصل للعبودية الجنسية للنساء والأطفال منهم.

هذه قصة متكررة يرويها ضحايا الاتجار بالبشر، وتنشط مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومؤسسات أهلية في نشرها وترويجها.

نقص في الأرقام

لا توجد أرقام دقيقة للمهاجرين من الدول الأفريقية، خاصة أن رحلة العديدين لا تنتهي بالوصول للوجهة التي يريدونها، إذ يبقى العديد منهم في دول بشمال أفريقيا رغما عنهم، وبالمجمل وثقت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد عن 432 ألف مهاجر في ليبيا في خمس سنوات، منذ إعلان حالة الطوارئ.

ودخل أوروبا منذ بداية 2018 أكثر من 55 ألف مهاجر ولاجئ عن طريق البحر، مقابل 111 ألف شخص في 2017، وأكثر من ربع مليون شخص في 2016، وفقا للأمم المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن 100 ألف مهاجر يدخلون ليبيا سنويا، وتتراوح أعداد العابرين من السودان باتجاه ليبيا بين 10 آلاف و12 ألف مهاجر شهريا، وفق تقرير الأمم المتحدة.

تجارة بمئات الملايين