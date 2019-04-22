موظفون يغلقون سفارة ليبيا في القاهرة

أغلق مجموعة من الموظفين العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة صباح الاثنين، أبواب السفارة، ومنعوا موظفين ودبلوماسيين من الدخول إليها.

وقال مصدر دبلوماسي من السفارة إنهم فوجئوا صباح اليوم بقيام عدد من الموظفين بإغلاق أبواب السفارة ومنع الموظفين والدبلوماسيين من الدخول، بدعوى موقف السفارة وتبعيتها لحكومة الوفاق، على خلفيات الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس .

يذكر أن هذه الاحتجاجات من موظفي السفارة ليست الأولى من نوعها، إذ تم إغلاق السفارة أكثر من مرة، وبلغ الوضع حد وجود سفارتين لليبيا في القاهرة، إحداها في الزمالك والأخرى في منطقة الدقي.